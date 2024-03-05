Дерзкий, как пуля резкий: любопытные факты о Никите Кологривом

Имя Никиты Кологривого не сходит ни с киноафиш, ни с заголовков в СМИ. 29-летний актер успевает не только активно сниматься, появляясь в громких проектах вроде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», но и будоражить общественность смелыми высказываниями, то критикуя коллег по цеху, то называя себя «антагонистом поколения».