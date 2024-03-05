Трейлер дня: новые приключения легендарного Гарфилда

Вышел новый трейлер анимационного фильма « Гарфиллд », посвященного приключениям пушистого любителя перекусить и как следует полениться. Знаменитого кота Гарфилда озвучивает Крис Пратт , а его вновь обретенного отца — Сэмюэл Л. Джексон .

В перезапуске «Гарфилда» рассказывается о том, как маленький котик нашел хозяина и новый дом. Кроме того, Гарфилд встречается со своим отцом, уличным котом Виком, и вместе с псом Оди отправляется в опасные приключения за пределами уютной квартиры.