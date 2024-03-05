Трейлер дня: новые приключения легендарного Гарфилда

Вышел новый трейлер анимационного фильма «Гарфиллд», посвященного приключениям пушистого любителя перекусить и как следует полениться. Знаменитого кота Гарфилда озвучивает Крис Пратт, а его вновь обретенного отца — Сэмюэл Л. Джексон.
В перезапуске «Гарфилда» рассказывается о том, как маленький котик нашел хозяина и новый дом. Кроме того, Гарфилд встречается со своим отцом, уличным котом Виком, и вместе с псом Оди отправляется в опасные приключения за пределами уютной квартиры.
Режиссером картины стал Марк Диндал, известный по «Похождению императора» и «Цыпленку Цыпе». За других персонажей мультфильма говорят Ханна Уэддингхэм, Николас Холт, Сесили Стронг, Винг Реймз и Бретт Голдштейн.
Гарфилд не впервые становится героем полнометражного фильма: в 2004 году вышел «Гарфилд», а в 2006 году — «Гарфилд 2: История двух кошечек».
Мировая премьера фильма «Гарфилд» запланирована на 24 мая 2024 года.