Гарфилд (2024)

В жизни легендарного кота по кличке Гарфилд, который обожает лазанью и ненавидит понедельники, грядут новые приключения за порогом его уютного дома. Воссоединившись со своим отцом, уличным котом Виком, которого он не видел много лет, Гарфилд и его друг, пес Оди, вынуждены оставить свою сытую домашнюю жизнь и отправиться на веселую, но рискованную миссию.

«Гарфилд» — комедийный мультфильм об одном из самых популярных котов экрана — саркастичном любителе лазаньи Гарфилде.