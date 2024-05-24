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Гарфилд (2024)

The Garfield Movie

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Сюжет фильма «Гарфилд»

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В жизни легендарного кота по кличке Гарфилд, который обожает лазанью и ненавидит понедельники, грядут новые приключения за порогом его уютного дома. Воссоединившись со своим отцом, уличным котом Виком, которого он не видел много лет, Гарфилд и его друг, пес Оди, вынуждены оставить свою сытую домашнюю жизнь и отправиться на веселую, но рискованную миссию.

«Гарфилд» — комедийный мультфильм об одном из самых популярных котов экрана — саркастичном любителе лазаньи Гарфилде.

Режиссер

Марк Диндал

В ролях

Крис Пратт, Сэмюэл Л. Джексон, Ханна Уэддингхэм, Николас Холт, Сесили Стронг, Винг Реймз, Бретт Голдштейн, Боуэн Янг, Люк Синк-Уайт

Страна

США

Премьера

24 мая 2024 (Мир)
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Трейлер

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