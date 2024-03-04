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4 марта 2024, новость

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера

Эмма Хеминг-Уиллис отметила, что в их жизни много «горя и печали»
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг | Источник: Legion-Media.ru

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис опровергла информацию о том, что в жизни ее тяжелобольного мужа, актера Брюса Уиллиса, больше нет радости. Она высказалась в своей соцсети.

Эмма Хеминг-Уиллис наткнулась на статью, в которой говорилось, что Брюс Уиллис больше не испытывает положительных эмоций. Жена актера опровергла слова журналистов.

«В заголовке говорится, что мой муж больше не радуется. Я могу сказать вам, что это далеко от истины. Мне нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти глупые заголовки, перестали пугать людей», — сказала Хеминг-Уиллис.

Она отметила, что в их жизни много «горя и печали», но в ней также достаточно «любви, поддержки и радости».

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.

У голливудского актера есть трое детей от Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

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