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4 марта 2024, новость

Боярская объяснила, почему не появляется на светских мероприятиях

Актриса призналась, что все свободное время посвящает детям
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Елизавета Боярская и Максим Матвеев | Источник: PersonaStars

Актриса Елизавета Боярская в интервью Светлане Бондарчук призналась, что предпочитает светским мероприятиям проводить время с детьми.

«Мы из тех родителей, кто все свободное время тратит на детей. Мне нравится, мне кайфово с ними. Мне постоянно говорят: Лиза, что ж вы никуда не ходите, вас не увидишь ни на какой тусовке… Я не знаю, может, это какое-то странное, непонятно откуда возникшее чувство вины», — пояснила Боярская.

Артистка обрадовалась, что сейчас в России активно поощряют многодетные семьи. Она заверила, что может посвятить 18 лет жизни своему ребенку, так как сейчас у нее есть возможности и желание направить все свои силы на воспитание детей. Боярская призналась, что они с мужем Максимом Матвеевым стараются максимально окружить детей заботой.

В конце октября звездная пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они посетили празднование 125-го юбилея МХТ имени Чехова. На мероприятии не подтвердились слухи о беременности актрисы. Звезда пришла в черном платье, которое не скрывало ее стройной фигуры.

Ранее Елизавета Боярская рассказала о подготовке Максима Матвеева к роли. Она пошутила, что приняла бы мужа за сумасшедшего, если бы сама не была актрисой.

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