Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 марта 2024, новость

Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце

Актер рассказал, что у него отличные отношения с бывшей женой
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный в разговоре с порталом PROZvezd рассказал, как относится к своей бывшей жене Агате Муцениеце.

«Я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, что бы там ни происходило», — подчеркнул артист. Прилучный сказал, что рад, что у Муцениеце «все складывается, получается».

Прилучный уточнил, что с новой супругой Зепюр Брутян его объединяет схожие ценности и мышление. По его словам, она также отличается консервативностью.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, в 2016 году — дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод. После этого Муцениеце стала владелицей четырехкомнатной квартиры в Москве, но Прилучный был там зарегистрирован.

Ранее стало известно о съемках Павла Прилучного в фильме «Мужское слово».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Павел Прилучный
Павел Прилучный
Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
Агата Муцениеце
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Том Круз
Том Круз расстался с бывшей моделью из России
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа
Алек Болдуин с супругой
Алекс Болдуин показал свадебное фото с женой в честь годовщины
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем
Ханде Эрчел (фото: соцсети)
Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Том Круз
Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России
Бенджамин Уокер и Кая Скоделарио
Звезда «Пиратов Карибского моря» развелась с актером из «Властелина колец»
Джонни Галэки
Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Павел Прилучный на съемках фильма «Мужское слово»
Прилучный играет главную роль в фильме «Мужское слово»: первые кадры
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем
Мэттью Макконахи с женой (фото: соцсети)
Мэттью Макконахи показал редкое фото с женой
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Михаил Боярский назвал себя подкаблучником
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала фото в бикини у бассейна
Кадр из сериала «Слово пацана»
Жена звезды «Слова пацана» рассказала, ревнует ли его к Анне Пересильд
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце в купальнике повторила образ Памелы Андерсон
Александр Петров с женой Викторией
Верник раскрыл детали знакомства Александра Петрова с будущей женой
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Юлия Пересильд
Названы актер и актриса года
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера сделал предложение своей девушке
Павел Прилучный
Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор
Антон Богданов с женой
Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды сериала «Слово пацана»
Анастасия Уколова и Павел Прилучный на съемках сериала «Комбинация»
Прилучный снимается в сериале о группе «Комбинация»: первые кадры
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Марина Александрова
Марина Александрова показала редкое фото с мужем
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
Звездные елки: как Высоцкая, Пересильд и другие готовятся к Новому году
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Муцениеце сыграла поклонницу популярной группы: первые кадры
Алексей Чадов и Лейсан Галимова
Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе
Павел Прилучный в сериале «13 клиническая. Начало»
Прилучный с усами, Исакова в халате: первые кадры со съемок нового сериала
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце рассказала об атаке хейтеров после развода с Прилучным
Александр Петров с женой Викторией
Мама Александра Петрова переживает из-за критики в его адрес
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд прокомментировала новости о тайной свадьбе
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
СМИ сообщили о тайной свадьбе Юлии Пересильд
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Собчак рассказала о своем отношении к откровенным сценам с участием мужа
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи
Миллиардер признался в любви звезде кинохита «Постучись в мою дверь»
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Утяшева трогательно поздравила Волю с годовщиной свадьбы
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Анна Чиповская впервые вышла в свет с мужем
Александр Петров с женой (фото: соцсети)
Петров показал фото с женой и спровоцировал слухи о ее беременности
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на съемках фильма «Неприличные гости»
Прилучный и Брутян сыграли мужа и жену в новой комедии: первые фото
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Брутян после родов вернулась на сцену в спектакле с Прилучным
Филипп Киркоров
Киркоров, Гайдулян, Муцениеце и другие звезды на премьере фильма
Агата Муцениеце
Муцениеце рассказала, почему выбрала актерскую профессию
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон впервые станет отцом
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы: Часть первая
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Вечная зима»
Вечная зима
Трейлер
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Память»
Память
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь