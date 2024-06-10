Мужское слово (2024)

В жизни Андрея происходит несчастье — в результате несчастного случая его 10-летний сын Илья впадает в кому. Врачи сообщают Андрею, что медицина бессильна, и по закону мальчика придется отключить от аппарата поддержания жизнедеятельности. Но отец не готов сдаваться. Андрей пытается использовать любую возможность — предлагает взятку, всячески убеждает врачей, что нужно подождать еще… Но ничего из этого не помогает. Тогда герой решается на отчаянные меры — угрожая оружием, он баррикадируется в палате с Ильей и берет в заложники врача с медсестрой. Ведь отец дал сыну мужское слово, что спасет его, и он сдержит его, чего бы ему это ни стоило.

«Мужское слово» — остросюжетная драма Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли.