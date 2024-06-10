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Мужское слово

Мужское слово (2024)

Мужское слово
2024драматриллеркриминал

Сюжет фильма «Мужское слово»

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В жизни Андрея происходит несчастье — в результате несчастного случая его 10-летний сын Илья впадает в кому. Врачи сообщают Андрею, что медицина бессильна, и по закону мальчика придется отключить от аппарата поддержания жизнедеятельности. Но отец не готов сдаваться. Андрей пытается использовать любую возможность — предлагает взятку, всячески убеждает врачей, что нужно подождать еще… Но ничего из этого не помогает. Тогда герой решается на отчаянные меры — угрожая оружием, он баррикадируется в палате с Ильей и берет в заложники врача с медсестрой. Ведь отец дал сыну мужское слово, что спасет его, и он сдержит его, чего бы ему это ни стоило.

«Мужское слово» — остросюжетная драма Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли.

Режиссер

Сарик Андреасян

В ролях

Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова, Анастасия Крылова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

Кадры

13
Кадр из Мужское слово
Кадр из Мужское слово
Кадр из Мужское слово
Кадр из Мужское слово
Кадр из Мужское слово
13
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мужское слово (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мужское слово. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мужское слово, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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