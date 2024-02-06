Прилучный играет главную роль в фильме «Мужское слово»: первые кадры

Павел Прилучный снимается в главной роли в новом фильме братьев Гевонда и Сарика Андреасянов «Мужское слово».

6 фотографий 6 фотографий

Сценарий фильма основан на реальных событиях, произошедших в 2015 году в Техасе, с Джорджем Пикерингом и его сыном. Десятилетний сын главного героя, Илья, впадает в кому. Лечащий врач сообщает отцу, что мальчика придется отключить от аппарата поддержания жизнедеятельности, так как его мозг перестал функционировать, — таков закон. Дежурящий у постели сына сутками Андрей пытается убедить врача не делать этого и дать его сыну последний шанс, но безрезультатно.

Тогда отчаявшийся отец вместе с Ильей баррикадируется в первой попавшейся палате, угрожая ружьем и взяв в заложники врача и медсестру, чтобы сдержать свое мужское слово, данное сыну, и спасти его.

«“Мужское слово” — это честная драма о любви отца к сыну. История, задающая вопрос каждому родителю: на что он готов ради своего ребенка?» — рассказал исполнитель главной роли Павел Прилучный.

Режиссер Сарик Андреасян, в свою очередь, назвал фильм «историей о человеке, который не теряет веры и надежды и в своей заботе и любви идет до конца». Он также подчеркнул, что рад вновь работать с Прилучным. Напомним, ранее актер снимался в таких проектах Андреасяна, как «Слон», «Жизнь по вызову» и «Вася не в себе».

Съемки фильма «Мужское слово» стартовали в начале февраля. Премьера назначена на 3 октября 2024 года.