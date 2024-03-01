Самбурская показала себя в откровенном образе «барышни-крестьянки»

Настасья Самбурская поделилась с поклонниками новым видео и песней «Ой, девочки…» в честь своего дня рождения — артистке исполнилось 37 лет. В ролике звезда предстала в белом мини-платье с открытыми плечами, дополнив образ косынкой.
«Котики, у меня сегодня день рождения! По этому случаю я решила презентовать вам милейшую весеннюю композицию “Ой, девочки..” Спасибо всем огромное за теплые слова и поддержку!» — написала актриса.
Поклонники отметили, что звезде сериала «Универ. Новая общага» очень идет такой романтичный образ, и поздравили ее с праздником.
Напомним, Настасья Самбурская в последнее время не только снимается в кино, но и занимается певческой карьерой. Артистка выступает в жанре шансон и уже получает музыкальные награды.
Ранее Настасья Самбурская показала себя в гриме для роли Жабы Жабовны в сериале «Недетское кино».