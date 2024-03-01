Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 марта 2024, новость

Самбурская показала себя в откровенном образе «барышни-крестьянки»

Актриса выпустила новую песню в день своего рождения

Настасья Самбурская поделилась с поклонниками новым видео и песней «Ой, девочки…» в честь своего дня рождения — артистке исполнилось 37 лет. В ролике звезда предстала в белом мини-платье с открытыми плечами, дополнив образ косынкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Котики, у меня сегодня день рождения! По этому случаю я решила презентовать вам милейшую весеннюю композицию “Ой, девочки..” Спасибо всем огромное за теплые слова и поддержку!» — написала актриса.

Поклонники отметили, что звезде сериала «Универ. Новая общага» очень идет такой романтичный образ, и поздравили ее с праздником.

Напомним, Настасья Самбурская в последнее время не только снимается в кино, но и занимается певческой карьерой. Артистка выступает в жанре шансон и уже получает музыкальные награды.

Ранее Настасья Самбурская показала себя в гриме для роли Жабы Жабовны в сериале «Недетское кино».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Универ. Новая общага
Настасья Самбурская
Пенелопа Крус
49-летняя Пенелопа Крус приняла участие в смелой фотосессии
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи показала себя в ярком образе
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская показала себя в пугающем гриме Жабы Жабовны
Софья Эрнст
Жена Эрнста кардинально сменила имидж
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Марина Александрова
Марина Александрова показала фото в купальнике
Меган Фокс
Меган Фокс сравнили с «невестой Чаки» из-за образа на кинопремии
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез появилась на публике в платье с глубоким декольте
Рената Литвинова (фото: соцсети)
57-летняя Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус показала результат преображения
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Меган Фокс
Меган Фокс шокировала поклонников преображением
Ирина Безрукова (фото: соцсети)
Ирина Безрукова показала, как выглядела в студенческие годы
Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)
51-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройные ноги в мини-юбке
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Пенелопа Крус
Пенелопу Крус раскритиковали за образ с «кепкой таксиста»
Кортни Кокс
59-летняя звезда «Друзей» показала стройную фигуру в бикини
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Дарья Мороз
Дарья Мороз: «Я всю жизнь пробивалась через свою внешность»
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Киану Ривз на костылях снимается в новом фильме
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез в платье с глубоким декольте восхитила публику
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Ходченкова устроила зимнюю фотосессию в образе 90-х
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская показала откровенное фото с пляжа
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко похвасталась результатами похудения
Равшана Куркова
43-летняя Куркова показала стройную фигуру после рождения дочери
Энн Хэтэуэй
41-летняя Энн Хэтэуэй удивила фанатов внешностью без макияжа
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото в купальнике у бассейна
Настасья Самбурская
Ярушин отреагировал на отсутствие Самбурской в новом «Универе»
Кадр из сериала «Галя, у нас отмена!»
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Настасья Самбурская
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Настасья Самбурская в сериале «Блеск»
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Настасья Самбурская
Самбурская показала себя в образе инопланетного существа
Настасья Самбурская
Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии
Настасья Самбурская
Самбурская объяснила свое отсутствие в продолжении «Универа»
Настасья Самбурская
Самбурская снялась в откровенной фотосессии
Настасья Самбурская
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Павел Прилучный на съемках сериала «Макс и Гусь»
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Никита Ефремов, Полина Айнутдинова и Ирина Старшенбаум
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Настасья Самбурская
Самбурская и Хилькевич снялись в «Универе. 10 лет спустя»
Давид Манукян
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Настасья Самбурская
Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом
Алена Водонаева
Водонаева, Самбурская и Элджей на премьере «Отряда самоубийц»
Олеся Судзиловская
Самбурская, Дайнеко, Судзиловская, Лопырева на премьере сериала
Настасья Самбурская
Водонаева, Самбурская, Валюшкина с дочкой на премьере «Круэллы»
Надежда Сысоева и Анастасия Самбурская
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Вечная зима»
Вечная зима
Трейлер
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Память»
Память
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь