Настасья Самбурская показала себя в пугающем гриме Жабы Жабовны

Настасья Самбурская в личном блоге показала видео из гримерки, где ей нанесли устрашающий грим. Звезда кино решилась на такие преображения ради многосерийной комедии «Недетское кино», где она сыграла роль Жабы Жабовны.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240001&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Здравствуй, мой сладенький пирожочек. Все бы ничего, но разговаривать совершенно неудобно», — призналась Самбурская.

В центре сюжета сериала «Недетское кино» — школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева), которые случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну, Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко), Лешего (Евгений Овчинников) и других сказочных персонажей. Даня, встретившись с ними, решает взяться за фестивальное кино, разыскать отца и совершать подвиги ради Таисии, а также наладить отношения с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева).