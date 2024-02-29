Настасья Самбурская показала себя в пугающем гриме Жабы Жабовны

Настасья Самбурская в личном блоге показала видео из гримерки, где ей нанесли устрашающий грим. Звезда кино решилась на такие преображения ради многосерийной комедии «Недетское кино», где она сыграла роль Жабы Жабовны.
«Здравствуй, мой сладенький пирожочек. Все бы ничего, но разговаривать совершенно неудобно», — призналась Самбурская.
В центре сюжета сериала «Недетское кино» — школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева), которые случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну, Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко), Лешего (Евгений Овчинников) и других сказочных персонажей. Даня, встретившись с ними, решает взяться за фестивальное кино, разыскать отца и совершать подвиги ради Таисии, а также наладить отношения с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева).
Однако эти приключения во времени нарушают баланс в мире. Поэтому школьнику нужно все исправить и вернуть своих новых друзей домой.