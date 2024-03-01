Трейлер дня: Александр Робак играет убитого горем отца

События разворачиваются в середине нулевых, в Магнитогорске. В обыкновенной семье происходит трагедия: сына-старшеклассника жестоко избивают на улице. Вскоре подросток умирает, а отец становится одержим жаждой мести и ищет убийц. Мать пытается найти выход в смирении и милосердии. Каждый из них по-своему переживает утрату и по-разному справляется с чувством бессилия и горя.

«Для меня это история про простых людей в непростой ситуации. Про ценность и мимолетность человеческой жизни. Про неслучайные случайности, силу и маскулинность. Про проблемы коммуникации, не только между родителями и детьми, но и между взрослыми», — рассказал режиссер и автор сценария Николай Ларионов.