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Вечная зима

Вечная зима (2024)

2024драма

Сюжет фильма «Вечная зима»

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Середина нулевых, Магнитогорск. В истории одной семьи разворачивается страшная трагедия: сына-старшеклассника жестоко избивают на улице, и от полученных травм он вскоре умирает. Его родители по-разному справляются с этим горем. Отец одержим гневом и желанием отомстить, он не оставляет попыток найти и наказать убийц. Мать, напротив, пытается пережить трагедию через смирение и милосердие. Найдя дневник сына, она впервые начинает по-настоящему понимать, каким он был и как жил.

«Вечная зима» (2024) — российская драма, дебют режиссера Николая Ларионова. Главные роли в фильме сыграли Александр Робак, Юлия Марченко и Олег Ягодин. Дата выхода фильма «Вечная зима» в российский прокат запланирована на 17 октября 2024 года.

Режиссер

Николай Ларионов

В ролях

Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Мария Евсеева, Олег Ягодин, Янина Колесниченко, Александр Левин, Ольга Озоллапиня

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

14
Кадр из Вечная зима
Кадр из Вечная зима
Кадр из Вечная зима
Кадр из Вечная зима
Кадр из Вечная зима
14
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Вечная зима (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Вечная зима. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Вечная зима, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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