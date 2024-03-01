Середина нулевых, Магнитогорск. В истории одной семьи разворачивается страшная трагедия: сына-старшеклассника жестоко избивают на улице, и от полученных травм он вскоре умирает. Его родители по-разному справляются с этим горем. Отец одержим гневом и желанием отомстить, он не оставляет попыток найти и наказать убийц. Мать, напротив, пытается пережить трагедию через смирение и милосердие. Найдя дневник сына, она впервые начинает по-настоящему понимать, каким он был и как жил.

«Вечная зима» (2024) — российская драма, дебют режиссера Николая Ларионова. Главные роли в фильме сыграли Александр Робак, Юлия Марченко и Олег Ягодин. Дата выхода фильма «Вечная зима» в российский прокат запланирована на 17 октября 2024 года.