Умерла звезда «Ландыша серебристого» и «Деффчонок» Дарья Гончарова

Российская продюсер и актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на странице ВКонтакте подмосковного учреждения «Содружество домов культуры», где актриса в последние годы руководила театральной студией.

<div id="vk_post_-48064554_43773"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43773", -48064554, 43773, 'L9vKrl2JvreCbvvrnk4kQqLgDx8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артисткой состоится 1 марта в Звенигороде в соборе Вознесения Господня.

Гончарова известна по ролям в сериалах «Ландыш серебристый», «На углу, у Патриарших», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других. Артистка училась в Высшем театральном училище имени Щукина, в течение шести лет выступала в театре «У Никитских ворот», занималась педагогической и продюсерской деятельностью.

Ее антрепризная компания работала с такими известными актерами, как Ирина Муравьева, Екатерина Васильева, Сергей Никоненко и другими. Актриса являлась руководителем детской и взрослой театральных студий, спектакли которых проходили на различных площадках Москвы и Подмосковья.