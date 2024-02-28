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28 февраля 2024, новость

Лопез расплакалась, рассказывая об отношениях с Аффлеком

Звезда призналась, что обрела уверенность в себе благодаря мужу
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопез не смогла сдержать слезы, когда говорила о своих отношениях, в частности с Беном Аффлеком, в своем документальном фильме «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали». Она призналась, что благодаря мужу смогла обрести уверенность в себе.

«То, что он сказал, то, что он увидел во мне, то, во что он заставил меня поверить, исходит только от любви. Потому что никто другой не смог бы заставить меня увидеть это в себе. Это очень трогательно. Я не ценила себя, и поэтому мир был невысокого мнения обо мне», — рассказала Лопез.

Она добавила, что с Аффлеком пережила взлеты и падения, но смогла сохранить свою любовь. Кроме того, даже после расставания в 2003 году актер продолжал вдохновлять звезду на создание новых альбомов и хитов, и она чувствовала его поддержку. 

«Сейчас мы совершенно разные люди, но у нас все та же любовь на все сто процентов. Как будто я никогда не переставала любить его», — заключила звезда фильма «Если свекровь — монстр…».

Напомним, Дженнифер Лопез и Бен Аффлек познакомились в начале нулевых на съемках фильма «Джильи». В 2003 году актеры должны были сыграть свадьбу, но накануне церемонии расстались. Пара воссоединилась в 2021 году, спустя год Аффлек и Лопез стали мужем и женой.

Ранее Бен Аффлек рассказал, что просил Дженнифер Лопез не афишировать их отношения в соцсетях.

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