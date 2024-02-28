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28 февраля 2024, новость

Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях

По словам актера, позже он понял, что это не честно
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Актер Бен Аффлек в новом документальном фильме The Greatest Love Story Never Told («Величайшая и нерассказанная история любви») признался, что не хотел выносить их с певицей Дженнифер Лопез отношения в соцсети. Об этом сообщает People.

По словам Аффлека, когда они возобновили отношения в 2021 году после почти двадцатилетнего разрыва, он просил не афишировать роман.

«Когда мы начали снова встречаться, я сказал — послушай, я точно не хочу, чтобы отношения были в соцсетях. А потом я понял, что просить об этом нечестно. Как выходить замуж за капитана корабля и жаловаться, что не любишь воду», — посмеялся 51-летний Аффлек.

В апреле 2022 года пара заключила помолвку, в июле того же года Аффлек и Лопез поженились в Лас-Вегасе.

Ранее Дженнифер Лопез и Бен Аффлек появились вместе на премьере фильма

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