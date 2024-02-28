В кинотеатрах России впервые покажут «Бриллиантовую руку» Гайдая

«В этом году легендарная киностудия — киноконцерн “Мосфильм” — отмечает 100-летие со дня основания. Конечно же, для нашего телеканала “Мосфильм. Золотая коллекция” — это крайне важное событие, и нам хотелось по-особенному отметить юбилей. Мы провели опрос киносмотрящей аудитории, чтобы узнать, какие советские фильмы люди хотели бы увидеть на большом экране. Лидерами стали комедия Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука” и величайшие работы Владимира Меньшова: “Любовь и голуби” и “Москва слезам не верит”. Именно эти киношедевры мы покажем в кинотеатрах по всей России в рамках проекта “Мосфильм. Золотая коллекция в кино”. Кстати, в истории современной России “Бриллиантовая рука” будет показана на большом экране впервые», — сказал он на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.