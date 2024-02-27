Арзамасова, Шведов, Родригез: звезды на премьере фильма

В основу фильма легла биография Селин Сон, которая эмигрировала в Канаду, где однажды ее навестил близкий друг из Кореи. По словам режиссера, одним зрителям картина будет напоминать о тоске по родине, а другим расскажет об умении узнавать любимого человека или покажет историю о потерянном времени.