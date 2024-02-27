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27 февраля 2024, новость

Арзамасова, Шведов, Родригез: звезды на премьере фильма

Российские знаменитости поддержали выход драмы «Прошлые жизни»

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ драмы «Прошлые жизни» режиссера Селин Сон. Постановщик представила гостям картину вместе со Стасом Тыркиным, директором кинотеатра «Художественный».

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Премьеру посетили российские звезды: Лиза Арзамасова, Денис Шведов, Никита Панфилов, Тимур Родригез, Ольга Сутулова, Влад Лисовец, Анна Банщикова, Маруся Климова, Евгений Сангаджиев и многие другие.

В основу фильма легла биография Селин Сон, которая эмигрировала в Канаду, где однажды ее навестил близкий друг из Кореи. По словам режиссера, одним зрителям картина будет напоминать о тоске по родине, а другим расскажет об умении узнавать любимого человека или покажет историю о потерянном времени.

Впервые фильм «Прошлые жизни» показали на фестивале «Сандэнс», а затем представили в Берлине. Он получил две номинации на «Оскар» и пять на «Золотой глобус», а Национальный совет кинокритиков США назвал картину «Лучшим дебютом года».

В российский прокат кинолента «Прошлые жизни» выходит 29 февраля. 

Во время загрузки произошла ошибка.
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