Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

«Бриджит Джонс 3», 2016 год

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил популярность серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» с актрисой Рене Зеллвегер в главной роли. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению критика, эта история является универсальной, поэтому может заинтересовать всех женщин в мире, независимо от «возраста, комплекции и национальности». «Это фактически история Золушки, которая находит своего принца», — сказал он, отметив, что важную роль также сыграло обаяние актрисы.