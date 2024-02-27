Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 февраля 2024, новость

Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

Кинокритик заявил, что фильмы о Бриджит Джонс заинтересуют всех женщин
«Бриджит Джонс 3», 2016 год
«Бриджит Джонс 3», 2016 год

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил популярность серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» с актрисой Рене Зеллвегер в главной роли. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению критика, эта история является универсальной, поэтому может заинтересовать всех женщин в мире, независимо от «возраста, комплекции и национальности». «Это фактически история Золушки, которая находит своего принца», — сказал он, отметив, что важную роль также сыграло обаяние актрисы.

Ранее стало известно, что Рене Зеллвегер снова вернется к роли Бриджит Джонс. Ожидается, что в фильме также появятся актеры Колин Ферт и Хью Грант, сыгравшие соперников и любовные интересы героини, Марка Дарси и Дэниела Кливера, в предыдущих фильмах.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

1 р.
Дневник Бриджит Джонс
Хью Грант, 2012 год
Хью Грант
Hugh Grant
Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс
1 р.
Бриджит Джонс 3
Колин Ферт
Колин Ферт
Colin Firth
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
1 р.
Бриджит Джонс: Грани разумного
Рене Зеллвегер
54-летняя звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер выйдет замуж
«Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
СМИ: Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Кадр из сериала «Наследство»
Наследство
Трейлер
Кадр из сериала «Морозко»
Морозко
Трейлер
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Любовь до последнего»
Любовь до последнего
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Домовой»
Домовой
Трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Претенденты»
Претенденты
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь