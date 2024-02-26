Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год

Рене Зеллвегер вновь сыграет журналистку Бриджит Джонс в четвертой части фильма «Дневник Бриджит Джонс». Съемки продолжения картины начнутся в мае этого года. Об этом сообщает Daily Mail.

Пока известно, что съемки будут проходить в Лондоне, и Зеллвегер, по слухам, уже подыскивает себе квартиру в городе. Также в четвертой части появятся Колин Ферт, который сыграл мистера Дарси, и Хью Грант — ему досталась роль Дэниела Кливера.

В основе сюжета четвертого фильма — роман «Бриджит Джонс: Без ума от мальчика» Хелен Филдинг. В нем 50-летняя героиня одна воспитывает двоих детей.

Напомним, первая часть киноленты вышла в 2001 году и стала настоящим кинохитом. Благодаря участию в проекте Рене Зеллвегер получила свою первую номинацию на «Оскар».