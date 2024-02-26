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26 февраля 2024, новость

Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

Стало известно о подготовке к съемкам очередной, четвертой части культовой романтической комедии
Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год

Рене Зеллвегер вновь сыграет журналистку Бриджит Джонс в четвертой части фильма «Дневник Бриджит Джонс». Съемки продолжения картины начнутся в мае этого года. Об этом сообщает Daily Mail.

Пока известно, что съемки будут проходить в Лондоне, и Зеллвегер, по слухам, уже подыскивает себе квартиру в городе. Также в четвертой части появятся Колин Ферт, который сыграл мистера Дарси, и Хью Грант — ему досталась роль Дэниела Кливера.

В основе сюжета четвертого фильма — роман «Бриджит Джонс: Без ума от мальчика» Хелен Филдинг. В нем 50-летняя героиня одна воспитывает двоих детей.

Напомним, первая часть киноленты вышла в 2001 году и стала настоящим кинохитом. Благодаря участию в проекте Рене Зеллвегер получила свою первую номинацию на «Оскар».

В 2004 году на экраны вышло продолжение — картина «Бриджит Джонс: Грани разумного», а спустя 12 лет — «Бриджит Джонс 3».

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