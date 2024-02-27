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27 февраля 2024, новость

Эмма Стоун пожаловалась, что ей пришлось съесть 60 пирожных на съемках

Актриса сравнила поедание десертов с откровенными сценами и пришла к выводу, что первое далось ей сложнее
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Американская актриса Эмма Стоун назвала самую сложную вещь, с которой она столкнулась на съемках фильма «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса. Слова звезды приводит The Guardian.

На церемонии вручения премии Гильдии продюсеров США актриса рассказала, что на съемках картины ей пришлось съесть 60 пирожных паштел-де-ната. «Первая штука вкусная, но к концу уже очень тошнит», — заявила Стоун.

Звезда отметила, что поедание десертов из слоеного теста с заварным кремом далось ей сложнее, чем съемки в постельных сценах. The Guardian отмечает, что одно пирожное паштел-де-ната содержит около 157 калорий, следовательно, на съемках Стоун употребила норму калорий, почти в пять раз превышающую суточную.

Ранее Эмма Стоун рассказала о продолжении «Круэллы». Актриса призналась, что не знает, когда стартуют съемки сиквела.

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