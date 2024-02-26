О соперничестве Coca-Cola и Pepsi снимут фильм

Джейсон Шуман | Источник: Legion-Media.ru

Кинокомпания Sony Pictures снимет фильм о конкуренции между двумя корпорациями — Coca-Cola и Pepsi — в середине 80-х годов. Об этом пишет Deadline.

Картина получила название Cola Wars («Войны Колы»). По данным издания, Sony приобрела права на экранизацию проекта за сумму, превышающую миллион долларов. Сценаристами фильма выступят Джейсон Шуман («Тед Лассо») и Бен Квин («Гонка»).