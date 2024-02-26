О соперничестве Coca-Cola и Pepsi снимут фильм

Кинокомпания Sony Pictures снимет фильм о конкуренции между двумя корпорациями — Coca-Cola и Pepsi — в середине 80-х годов. Об этом пишет Deadline.
Картина получила название Cola Wars («Войны Колы»). По данным издания, Sony приобрела права на экранизацию проекта за сумму, превышающую миллион долларов. Сценаристами фильма выступят Джейсон Шуман («Тед Лассо») и Бен Квин («Гонка»).
Ранее стало известно, что о каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles снимут биографический фильм. Режиссером картин выступит Сэм Мендес («1917», «Красота по-американски»), а дистрибуцией лент займется компания Sony Pictures.