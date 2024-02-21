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21 февраля 2024, новость

О каждом из участников группы The Beatles снимут фильм

Режиссер Сэм Мендес снимет фильм о каждом из четырех участников The Beatles
Сэм Мендес
Сэм Мендес | Источник: Rex / Fotodom.ru

О каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles снимут биографический фильм. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером картин выступит Сэм Мендес1917», «Красота по-американски»), а дистрибуцией лент займется компания Sony Pictures. Премьера первой части проекта состоится в 2027 году.

По данным издания, музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных участников коллектива Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили права на использование музыки в киносериале, а также поспособствовали воссозданию подлинных историй из жизни артистов.

Ранее сообщалось, что автографы участников The Beatles захотели продать за миллионы рублей.

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