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25 февраля 2024, новость

Продюсер вспомнил, как звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова

По словам Обера, актер Майкл Бьен не выдержал «реальности в русской глубинке»
Майкл Бьен в фильме «Терминатор»
Майкл Бьен в фильме «Терминатор»

Продюсер и переводчик Тобин Обер рассказал, что уговорил актера Майкла Бьена сняться в фильме «Американец» Алексея Балабанова, однако звезда «Терминатора» запил в норильском отеле. Его слова передает kp.ru.

«В этом ужасная и одновременно красивая ирония этих съемок. Майкл не выдержал реальности в русской глубинке и скатился до уровня бомжа. Сценарий Балабанова стал пророческим, можно сказать», — заявил Обер.

Он добавил, что актер не употреблял алкоголь, когда работа над фильмом Балабанова проходила в США. Однако в первую же ночь уничтожил мини-бар отеля в Норильске. Вскоре, вспомнил Обер, Бьен напоминал не голливудскую звезду, а бледного и дрожащего мужика с щетиной на пол лица.

Последней каплей для Бьена стал полет съемочной команды в Иркутск на разваливающемся Ан-24. По приезде переживший стресс актер начал требовать алкоголь в ресторане отеля, находясь при этом в тапочках и халате. Его положили в больницу, чтобы прокапать, а уже в клинике Бьен признался, что находится на грани нервного срыва. Затем съемки картины отменили, а Майкл Бьен лег в клинику на лечение от алкогольной зависимости.

Ранее Валдис Пельш вспомнил съемки «Брата 2» Балабанова.

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