Продюсер вспомнил, как звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова

Майкл Бьен в фильме «Терминатор»

Продюсер и переводчик Тобин Обер рассказал, что уговорил актера Майкла Бьена сняться в фильме «Американец» Алексея Балабанова, однако звезда «Терминатора» запил в норильском отеле. Его слова передает kp.ru.

«В этом ужасная и одновременно красивая ирония этих съемок. Майкл не выдержал реальности в русской глубинке и скатился до уровня бомжа. Сценарий Балабанова стал пророческим, можно сказать», — заявил Обер.

Он добавил, что актер не употреблял алкоголь, когда работа над фильмом Балабанова проходила в США. Однако в первую же ночь уничтожил мини-бар отеля в Норильске. Вскоре, вспомнил Обер, Бьен напоминал не голливудскую звезду, а бледного и дрожащего мужика с щетиной на пол лица.