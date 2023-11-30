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30 ноября 2023, новость

Валдис Пельш вспомнил съемки «Брата 2» Балабанова

Телеведущий заявил, что согласился сниматься бесплатно
Валдис Пельш
Валдис Пельш | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий Валдис Пельш, сыгравший камео в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова, признался, что согласился поучаствовать в проекте бесплатно. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Мне просто позвонил Балабанов и пригласил, сказав: “Нужен маленький эпизод. Денег мы не дадим”. Но у нас была договоренность…» — вспомнил актер.

По словам Пельша, он попросил, чтобы в следующем фильме «Брат 3» герой актера Сергея Бодрова-мл. спросил у него, который час.

«И так шаг за шагом к “Брату 14” у нас набиралась полноценная мужская роль. Все [действия должны были происходить] в лифте. И если меня позовут сниматься в лифте, хотя бы с двумя фразами, то я соглашусь», — пошутил Пельш.

В конце октября Пельш рассказал о конфликте с руководителем КВН Александром Масляковым.

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