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23 февраля 2024, новость

Пальто из «Слова пацана» может завершить актерскую карьеру

Антон Богданов сообщил, что Леон Кемстач вряд ли продолжит сниматься в кино
Леон Кемстач
Леон Кемстач

Актер Антон Богданов не уверен, что его пасынок Леон Кемстач захочет продолжать актерскую карьеру. Слова звезды «Реальных пацанов» цитирует kp.ru.

«У Леона сегодня “стрельнула” история со “Словом пацана”. Но как все сложится в дальнейшем, пока неизвестно. У него сложное образование: экономика, дипломатия, три языка… Уходить в актерство — это немного странный выбор. Не факт, что он будет продолжать актерскую историю. Он был настроен на дипломатическую карьеру», — отметил Богданов.

По словам отчима Кемстача, 15-летний актер после успеха «Слова пацана» получает много предложений из кино. Однако Богданов предполагает, что пасынок еще несколько раз примет участие в различных проектах «в свое удовольствие».

В декабре 2023 года стало известно, что Антон Богданов женился на бизнесвумен и нутрициологе Лауре Кемстач. Жена актера занимается наставничеством в области здоровья. Она также владеет фитнес-центром в Санкт-Петербурге. Женщина воспитывает 15-летнего сына, актера Леона Кемстача. Молодой человек получил известность благодаря роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист находится в хороших отношениях с отчимом.

Накануне стало известно, что звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес. Леон Кемстач и Рузиль Минекаев зарегистрировали ООО «Эу, Пацан».

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