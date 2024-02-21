Звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес

Леон Кемстач

Актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, прославившиеся благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» создали ООО «Эу, Пацан», чтобы торговать снэками и напитками. Об этом сообщает kp.ru.

«Моя главная цель — развитие меня как актера. Участие в бизнес-проектах, как этот, дают мне финансовую подушку, отсутствие стресса и скоропалительных решений при выборе ролей», — признался Минекаев в беседе с изданием.

Кемстач, в свою очередь, добавил, что совместная работа с коллегой по сериалу «Слово пацана» станет для него практикой для открытия собственного бизнеса в будущем.

«Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров», — отметил 15-летний актер.

Коммерческий директор бизнеса Влад Красавин заявил, что снэки и напитки, которые выпускаются под именами актеров, они помогали выбирать сами. Он также назвал демократичной цену на продукцию звезд «Слова пацана», отметив, что это отлично подходит под сериальные образы артистов.