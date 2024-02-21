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21 февраля 2024, новость

Звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес

Леон Кемстач и Рузиль Минекаев зарегистрировали ООО «Эу, Пацан»
Леон Кемстач
Леон Кемстач

Актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, прославившиеся благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» создали ООО «Эу, Пацан», чтобы торговать снэками и напитками. Об этом сообщает kp.ru.

«Моя главная цель — развитие меня как актера. Участие в бизнес-проектах, как этот, дают мне финансовую подушку, отсутствие стресса и скоропалительных решений при выборе ролей», — признался Минекаев в беседе с изданием.

Кемстач, в свою очередь, добавил, что совместная работа с коллегой по сериалу «Слово пацана» станет для него практикой для открытия собственного бизнеса в будущем.

«Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров», — отметил 15-летний актер.

Коммерческий директор бизнеса Влад Красавин заявил, что снэки и напитки, которые выпускаются под именами актеров, они помогали выбирать сами. Он также назвал демократичной цену на продукцию звезд «Слова пацана», отметив, что это отлично подходит под сериальные образы артистов.

По информации kp.ru, в развитии бизнеса Минекаеву и Кемстачу помогает команда, которая сотрудничала с блогером Владом Бумагой.

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