Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России

Никита Высоцкий | Источник: PersonaStars

Актер Никита Высоцкий предположил, что его отец Владимир Высоцкий, не стал бы уезжать из России на фоне СВО. Его слова передает aif.ru.

«Этого бы просто не случилось, он всегда был нашим. Он не мог без нашей страны, без ее культуры и языка», — заявил родственник барда.

По словам Высоцкого, отец всегда возвращался в Москву, несмотря на то, что хорошо относился к Нью-Йорку и Парижу. Высоцкий-младший уверен, что его отец любил и мог работать только в России.

В той же беседе актер рассказал, как относится к эмигрировавшим из страны артистам. Он подчеркнул, что сам находится со своим народом.

«Кто-то выбирает сказать: да, больно и плохо, но мы должны победить и сделать все, что от нас зависит, чтобы наша страна выстояла. А кто-то бежит на другую сторону, откуда хочет способствовать, чтобы страна проиграла, выплатила какие-то немыслимые репарации — это безусловно неправильно. Но они руководствуются своими суждениями», — высказался Высоцкий.

В начале февраля Высоцкий признался, что не любит фантазировать на тему того, что бы сказал отец. При этом, добавил он, когда Высоцкий увидел кинохронику ввода советских войск в Афганистан, он захотел поехать на фронт и выступать там перед солдатами. Он считает, что отец наверняка тяжело бы переживал конфликт с Украиной.