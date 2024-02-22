Бывшая возлюбленная Козловского показала фото в купальнике

Ольга Зуева в микроблоге поделилась снимками в раздельном купальнике. Кадры были сделаны на пляже, куда 36-летняя актриса отправилась с бывшим возлюбленным, актером Данилой Козловским, и их дочерью Одой Валентиной.
«Мечтала погулять по Бродвею прямо сейчас, но на самом деле…» — написала актриса.
Козловский же прилетел в Америку, чтобы поздравить дочь с четырехлетием. Актер привез наследнице подарки и с радостью провел время с ней и с бывшей возлюбленной.
Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский начали встречаться в 2015 году. Спустя год у пары родилась дочь, но вскоре после этого они расстались.