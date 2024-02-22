Бывшая возлюбленная Козловского показала фото в купальнике

Ольга Зуева в микроблоге поделилась снимками в раздельном купальнике. Кадры были сделаны на пляже, куда 36-летняя актриса отправилась с бывшим возлюбленным, актером Данилой Козловским, и их дочерью Одой Валентиной.

<div id="vk_post_-122141110_29093"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29093", -122141110, 29093, '7sVGip6Ju6MTwsqE2ATPTeoJMcU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мечтала погулять по Бродвею прямо сейчас, но на самом деле…» — написала актриса.

Козловский же прилетел в Америку, чтобы поздравить дочь с четырехлетием. Актер привез наследнице подарки и с радостью провел время с ней и с бывшей возлюбленной.