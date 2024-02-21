Данила Козловский показал трогательные фото с 4-летней дочкой

Данила Козловский поделился в личном блоге милыми фото со своей дочерью Одой Валентиной, которой на днях исполнилось четыре года. Один из кадров, на котором актер держит дочь на плечах и радостно улыбается, был сделан на побережье в Нью-Йорке, где девочка живет с мамой, актрисой Ольгой Зуевой.
«4», — лаконично подписал кадры звезда фильма «Легенда № 17».
Ради наследницы Козловский приехал в Америку и привез ей подарки. К слову, в прошлом году из-за того, что актер поехал навестить дочь, на него обрушились с критикой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что артист переехал в Америку, а на родину приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.
Тогда многие спектакли с участием Козловского были отменены. Он же заявлял, что у него нет второго гражданства и жить за границей он не намерен. Несмотря на это, пока работы на родине у актера нет, поэтому он гастролирует по Европе со своими проектами.
Напомним, Данила Козловский состоял в отношениях с Ольгой Зуевой с 2015 года. Спустя пять лет у пары родилась дочь Ода Валентина. Однако практически сразу после этого пара распалась. Сейчас актер встречается с актрисой Оксаной Акиньшиной.