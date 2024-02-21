Данила Козловский показал трогательные фото с 4-летней дочкой

Данила Козловский поделился в личном блоге милыми фото со своей дочерью Одой Валентиной, которой на днях исполнилось четыре года. Один из кадров, на котором актер держит дочь на плечах и радостно улыбается, был сделан на побережье в Нью-Йорке, где девочка живет с мамой, актрисой Ольгой Зуевой.

<div id="vk_post_-48064554_43559"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43559", -48064554, 43559, 'dNOuPVrs98ewxFVxayb1d0PkK5U'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«4», — лаконично подписал кадры звезда фильма «Легенда № 17».

Ради наследницы Козловский приехал в Америку и привез ей подарки. К слову, в прошлом году из-за того, что актер поехал навестить дочь, на него обрушились с критикой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что артист переехал в Америку, а на родину приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.