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22 февраля 2024, новость

Никита Кологривый высказался о Моргенштерне

Актер считает, что они с рэпером в чем-то похожи
Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером
Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером

Актер Никита Кологривый признался, что ему нравится образ рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и отметил честность музыканта перед слушателями и собой. Об этом артист рассказал в интервью на онлайн-канале блогера и владельца магазина кроссовок Никиты Ефремова.

«Очень его люблю как явление. Мне очень часто говорят, что мы похожи в чем-то. Думаю, он честно живет, что мне очень нравится. Я пытаюсь быть таким же максимально, но не всегда выходит. Он красавчик», — сказал Кологривый.

Звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» также заявил, что у Моргенштерна хорошие актерские навыки. Он признался, что понимает его творчество как актер и заявил, что снимает перед рэпером шляпу из-за его медийного образа.

Кологривый также вспомнил, что однажды ему предлагали сыграть музыканта. Он не стал раскрывать имя человека, от которого поступило такое предложение, отметив лишь, что с подобной инициативой выступил известный актер.

«И я сказал: “Да!”. Прикинь, если бы я его сыграл? Это бы просто уничтожило пространство. Поэтому Морген молодец», — подытожил Кологривый.

Недавно Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране» и пообещал это доказать. Позже режиссер фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Кологривый.

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