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19 февраля 2024, новость

Режиссер фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Кологривый

Александр Баранов сообщил, что кастинг еще не проводился
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Сообщения о том, что главную роль в фильме про политика Владимира Жириновского исполнит актер Никита Кологривый, являются неправдой, заявил режиссер фильма Александр Баранов. По его словам, актера он видел только на фотографии, и говорить о приглашении его на съемки рано, так как сначала должен пройти кастинг.

«Я вам могу сказать одно – еще не было вообще никакого кастинга. Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть», — заявил Баранов в беседе с НСН, подчеркнув, что для фильма будет катастрофой превращение в пародию.

Напомним, Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране», и пообещал это доказать. Съемки байопика «Жириновский. Взлет» должны начаться летом 2024 года.

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