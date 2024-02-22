Том Круз расстался с бывшей моделью из России

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз расстался с бывшей моделью, дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

Как уточнило издание, несмотря на то, что 61-летний артист расстался с 36-летней манекенщицей, он хочет, чтобы они остались друзьями. Актер и бывшая модель живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — уточнил источник. Он объяснил, что отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя».

О романе актера с бывшей моделью из России стало известно 13 февраля. Артист познакомился с манекенщицей в своем пентхаусе в Лондоне.