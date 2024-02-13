Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Том Круз официально объявил об отношениях с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой. Об этом написал портал Daily Mail.

36-летняя Эльсина Хайрова — дочь известного российского депутата Рината Хайрова и бывшая жена бизнесмена, занимающегося бриллиантами.

Источник журнала отметил, что родные и близкие Эльсины знают об отношениях с 61-летней мировой звездой. За последние несколько недель актер и экс-модель очень сблизились, добавил источник.

Тем не менее, пара не фотографируется вместе, так как хочет сохранить конфиденциальность, пояснил собеседник Daily Mail.

В декабре 2023 года экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опровергал информацию о романе своей дочери с Томом Крузом. Бывший парламентарий заявлял, что это чушь и «оплачиваемая грязь».