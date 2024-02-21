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21 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: спортивная драма с мощной ролью Зака Эфрона

Сегодня в рубрике – «Стальная хватка», яркая и грустная история знаменитой семьи американских рестлеров, которую настигает фамильное проклятие
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На небольшом техасском ранчо живет семья Джека Адкиссона, взявшего себе псевдоним Фриц фон Эрих. Когда-то он был профессиональным рестлером и колесил по стране, выступая на рингах и зарабатывая деньги. Теперь он готовит к титулу чемпионов своих сыновей — Кевина, Керри, Майка и Дэвида. Последний, впрочем, не слишком предан папиным мечтам, предпочитая спорту рок-музыку.

Какое-то время все идет неплохо, братья стремительно набирают популярность и обзаводятся поклонниками. Но однажды семейное счастье омрачит проклятие, преследующее фамилию фон Эрих.

«Стальная хватка» — великолепно снятая спортивная драма, строящаяся на контрасте между воспеванием семейных ценностей и критикой патриархального уклада, во главе которого здесь оказывается старший фон Эрих. Деспотичный отец не замечает, как его собственные дети становятся жертвами его нереализованных амбиций.

В фильме собран блестящий актерский ансамбль — от неузнаваемого в блондинистом парике Харриса Дикинсона («Треугольник печали») до Джереми Аллена Уайта, находящегося на пике популярности благодаря «Медведю». Заку Эфрону картина и вовсе подарила самую мощную роль в карьере.

Стальная хватка
2023/США, Великобритания18+драмабиографияспорт
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