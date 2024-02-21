Фильм на вечер: спортивная драма с мощной ролью Зака Эфрона

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355775&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На небольшом техасском ранчо живет семья Джека Адкиссона, взявшего себе псевдоним Фриц фон Эрих. Когда-то он был профессиональным рестлером и колесил по стране, выступая на рингах и зарабатывая деньги. Теперь он готовит к титулу чемпионов своих сыновей — Кевина, Керри, Майка и Дэвида. Последний, впрочем, не слишком предан папиным мечтам, предпочитая спорту рок-музыку.

Какое-то время все идет неплохо, братья стремительно набирают популярность и обзаводятся поклонниками. Но однажды семейное счастье омрачит проклятие, преследующее фамилию фон Эрих.

«Стальная хватка» — великолепно снятая спортивная драма, строящаяся на контрасте между воспеванием семейных ценностей и критикой патриархального уклада, во главе которого здесь оказывается старший фон Эрих. Деспотичный отец не замечает, как его собственные дети становятся жертвами его нереализованных амбиций.