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21 февраля 2024, новость

Янковский и Пожарская улетели в отпуск в США

Актриса Диана Пожарская поделилась снимками из путешествия

Актриса Диана Пожарская показала редкие фотографии со своим мужем, актером Иваном Янковским, сделанные во время отдыха в США. Снимками она поделилась в соцсети.

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На одном из кадров Диана Пожарская и Иван Янковский были запечатлены в заведении быстрого питания In-N-Out Burger. Артистка позировала в темно-синей куртке с зелеными вставками, а ее супруг — в красной рубашке в клетку. Пара смотрела друг на друга и улыбалась.

На другом снимке влюбленные были сфотографированы на пляже. Диана Пожарская предстала в кадре в черном слитном купальнике, а Иван Янковский был одет в красные шорты. Супруги стояли в океане.

«Я люблю тебя. Любовь спасет мир», — подписала снимки актриса.

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.

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