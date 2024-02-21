Янковский и Пожарская улетели в отпуск в США

Актриса Диана Пожарская показала редкие фотографии со своим мужем, актером Иваном Янковским, сделанные во время отдыха в США. Снимками она поделилась в соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_43552"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43552", -48064554, 43552, 'J1e7-bBChA_cMUsTT_cPFIzBRzQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из кадров Диана Пожарская и Иван Янковский были запечатлены в заведении быстрого питания In-N-Out Burger. Артистка позировала в темно-синей куртке с зелеными вставками, а ее супруг — в красной рубашке в клетку. Пара смотрела друг на друга и улыбалась.

На другом снимке влюбленные были сфотографированы на пляже. Диана Пожарская предстала в кадре в черном слитном купальнике, а Иван Янковский был одет в красные шорты. Супруги стояли в океане.

«Я люблю тебя. Любовь спасет мир», — подписала снимки актриса.