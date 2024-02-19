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19 февраля 2024, новость

57-летняя Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой

Поклонники актрисы считают, что она находится на грани истощения

Рената Литвинова показала новые фото в белоснежном приталенном атласном платье, обнажающем плечи. Образ дополнили укладка и макияж с акцентом на глазах и губах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня я влюблена», — подписала снимки 57-летняя актриса.

Однако большая часть поклонников обратили внимание не на подпись, а на то, что Литвинова выглядит очень худой. Некоторые предположили, что еще немного, и у актрисы будет истощение.

Отметим, что Ренату Литвинову не в первый раз критикуют за худобу. Сама актриса не обращает внимания на комментарии в сети, лишь отмечая, что хорошо чувствует себя в своем весе.

Ранее Рената Литвинова показала стройные ноги в мини на Неделе моды в Париже.

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