57-летняя Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой

Рената Литвинова показала новые фото в белоснежном приталенном атласном платье, обнажающем плечи. Образ дополнили укладка и макияж с акцентом на глазах и губах.

<div id="vk_post_-48064554_43479"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43479", -48064554, 43479, '2e6jqsKdomztLrckyWbZBHVoGHQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня я влюблена», — подписала снимки 57-летняя актриса.

Однако большая часть поклонников обратили внимание не на подпись, а на то, что Литвинова выглядит очень худой. Некоторые предположили, что еще немного, и у актрисы будет истощение.

Отметим, что Ренату Литвинову не в первый раз критикуют за худобу. Сама актриса не обращает внимания на комментарии в сети, лишь отмечая, что хорошо чувствует себя в своем весе.