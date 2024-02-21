Приехавший в Россию звезда «Великолепного века» спел русские песни

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-34777837&id=456356352&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед исполнением Озчивитом композиции ведущие мероприятия научили его выговаривать на русском два слова: «калинка» и «моя». Затем звезда «Великолепного века» под аккомпанемент оркестра и при помощи ведущего спел песню. По окончании актер добавил, что уже готов принимать участие в российско-турецком проекте.

Недавно сообщалось, что Озчивит прилетел в Москву. Позднее издание Super.ru опубликовало ролик, как актера встретили в отеле в Москве: при входе его ждал девичий хор в национальных костюмах с караваем и выпивкой. Он попробовал угощения и не отказался от водки.