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20 февраля 2024, новость

65-летняя Шэрон Стоун показала шикарные ноги

Голливудская актриса приняла участие в смелой фотосессии

Шэрон Стоун стала героиней нового выпуска журнала Flaunt Magazine. На некоторых кадрах 65-летняя актриса запечатлена без макияжа в воде, а на других она показала стройные ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники восхитились образами звезды «Основного инстинкта» и отметили, что она отлично выглядит даже без косметики. Известно, что фотосессия проходила в Саудовской Аравии, а фотографом выступил Эрик Майкл Рой, который работает со многими звездами. 

Ранее Шэрон Стоун рассказала о том, с какими трудностями ей приходится сталкиваться из-за популярности. По словам актрисы, она жалеет, что не может жить обычной жизнью.

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