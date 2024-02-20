65-летняя Шэрон Стоун показала шикарные ноги

Шэрон Стоун стала героиней нового выпуска журнала Flaunt Magazine. На некоторых кадрах 65-летняя актриса запечатлена без макияжа в воде, а на других она показала стройные ноги.
Поклонники восхитились образами звезды «Основного инстинкта» и отметили, что она отлично выглядит даже без косметики. Известно, что фотосессия проходила в Саудовской Аравии, а фотографом выступил Эрик Майкл Рой, который работает со многими звездами.
Ранее Шэрон Стоун рассказала о том, с какими трудностями ей приходится сталкиваться из-за популярности. По словам актрисы, она жалеет, что не может жить обычной жизнью.