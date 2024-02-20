Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии

В Лос-Анджелесе состоялась очередная премия People's Choice Awards, которая вручается по результатам зрительского голосования.
Триумфатором стала нашумевшая картина «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях — фильм удостоился наград в пяти категориях, в том числе «Фильм года» и «Комедия года», а также трех актерских номинациях.
На красной дорожке церемонии блистали звезды кино и шоу-бизнеса: Кайли Миноуг, Том Хиддлстон, Ленни Кравиц, Билли Айлиш, Сидни Суини, Хайди Клум и многие другие.
Отметим, что ранее также прошла кинопремия BAFTA с участием мировых звезд: смотрите репортаж с красной дорожки.