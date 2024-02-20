Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии

В Лос-Анджелесе состоялась очередная премия People's Choice Awards, которая вручается по результатам зрительского голосования.

Триумфатором стала нашумевшая картина «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях — фильм удостоился наград в пяти категориях, в том числе «Фильм года» и «Комедия года», а также трех актерских номинациях.