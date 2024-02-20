Фильм на вечер: история самой загадочной из сестер Бронте

Застенчивая и своенравная Эмили Бронте почти никогда не покидает пределы своего родового поместья в Йоркшире, где ее жизнь проходит под назидательным покровительством старшей сестры Шарлотты. Девушку считают странной — друзей, кроме ближайших родственников, у нее нет, а сама она вечно витает в облаках, предпочитая реальности свои печальные грезы.
Когда в жизни Эмили появляется обаятельный викарий Уильям Уэйтман, девушка ловит себя на противоречивых чувствах, но не может устоять перед страстью, впервые вспыхнувшей в ней столько ярко. Молодые люди становятся тайными любовниками, а Эмили еще не подозревает, что уже несется навстречу своей трагической судьбе.
Под стать тревожному, мятежному духу «Грозового перевала» — одного из самых известных англоязычных романов всех времен и единственного, вышедшего из-под пера Эмили Бронте, — дебютный фильм Фрэнсис О’Коннор погружает то в мечтательное, то в меланхоличное настроение.
Пронизывающий ветер и холодное солнце окутывают готичные пейзажи северной Англии, и на их фоне так хороша исполнительница главной роли Эмма Маки, чья бунтарская натура рвется наружу сквозь кружева с кринолином.