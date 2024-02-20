Фильм на вечер: история самой загадочной из сестер Бронте

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456342903&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Застенчивая и своенравная Эмили Бронте почти никогда не покидает пределы своего родового поместья в Йоркшире, где ее жизнь проходит под назидательным покровительством старшей сестры Шарлотты. Девушку считают странной — друзей, кроме ближайших родственников, у нее нет, а сама она вечно витает в облаках, предпочитая реальности свои печальные грезы.

Когда в жизни Эмили появляется обаятельный викарий Уильям Уэйтман, девушка ловит себя на противоречивых чувствах, но не может устоять перед страстью, впервые вспыхнувшей в ней столько ярко. Молодые люди становятся тайными любовниками, а Эмили еще не подозревает, что уже несется навстречу своей трагической судьбе.

6.4 Эмили 2022 / США, Великобритания 16+ драма биография Моя оценка Хочу посмотреть

Под стать тревожному, мятежному духу «Грозового перевала» — одного из самых известных англоязычных романов всех времен и единственного, вышедшего из-под пера Эмили Бронте, — дебютный фильм Фрэнсис О’Коннор погружает то в мечтательное, то в меланхоличное настроение.