Максим Аверин высказался о негативе в свой адрес

Максим Аверин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин в разговоре с mk.ru признался, что не понимает мотивации людей, которые критикуют других в интернете.

«Это все пришло именно с этими интернетами. А раньше я не замечал плохого, я всегда жил в любви родителей, моей семьи, моих близких друзей. И когда появились всякие платформы и я вдруг увидел какие-то комментарии, я подумал: почему так, почему кто-то пишет гадости?» — возмутился звезда сериала «Склифосовский».

Он отметил, что ему было бы лень писать негатив о посторонних людях. По мнению артиста, выпускать из себя такие эмоции склонны обделенные люди, которым нечем заняться. При этом Аверин подчеркнул, что не обращает внимания на критику от окружающих, так как ему не хочется тратить на это свое время. Он посоветовал почаще быть с любимыми людьми, которые вызывают в основном положительные эмоции.

«Надо любить, почаще признаваться в этом, надо расставаться с теми людьми, где тебя не надо, а ты есть, — нельзя на это тратить жизнь», — резюмировал актер.

Ранее актриса из сериала «Склифосовский» Анна Якунина пожаловалась на фанаток Максима Аверина. Артистка заявила, что актер получает удовольствие от внимания своих поклонниц.