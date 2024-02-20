Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 февраля 2024, новость

Снигирь высказалась о сравнениях с Анной Ковальчук

Актриса заявила, что у нового фильма «Мастер и Маргарита» и сериала Бортко мало общего
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Актриса Юлия Снигирь назвала самой загадочной темой сравнения ее в новом фильме «Мастер и Маргарита» с Анной Ковальчук в сериале Владимира Бортко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Снигирь считает, что сериал Бортко имеет мало общего с картиной Михаила Локшина, несмотря на то, что картины сняты по одному произведению — роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Она отметила, что в этих проектах ее героиня показана по-разному.

«А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: “Снигирь слишком безвольна”, “Снигирь слишком резкая”, “Снигирь волевая и хрупкая”, “Снигирь слишком худая”, “Снигирь тонкая и неземная” … Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят», — поделилась артистка.

Ранее Владимир Бортко заявил, что не будет смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты». Автор предыдущей экранизации знаменитого романа высказался о попытках его переосмысления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
Юлия Снигирь
Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма
бортко
Владимир Бортко
Юлия Снигирь
Кадр из фильма «Лед 3»
Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России
Анна Ковальчук
Anna Kovalchuk
Михаил Локшин
Михаил Локшин
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Россияне бросились скупать книгу «Мастер и Маргарита» после выхода фильма
Мастер и Маргарита
Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат
Евгений Цыганов
Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты»
Андрей Кончаловский
Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»
Мастер и Маргарита
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках
Изабель Эйдлен на премьере «Мастера и Маргариты»
Кот, сыгравший Бегемота, появился на премьере «Мастера и Маргариты»
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Мурлычет и «починяет примус»: вышло видео с озвучивающим кота Бегемота Борисовым
Полина Цыганова и Евгений Цыганов
Цыганов с дочерью, Снигирь, Эрнст на закрытии кинофестиваля «Зимний»
Артем Михалков
Артем Михалков планирует снять фильм-расследование о «Мастере и Маргарите»
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова
Кадр из сериала «Екатерина» (4 сезон)
Александрова и фавориты: продолжение «Екатерины» возвращается в эфир
Кадр из сериала «Тайны следствия» (23 сезон)
Ковальчук завершила съемки в 23-м сезоне «Тайн следствия»: новые кадры
Кадр из сериала «Танго»
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Екатерина Вилкова
Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма
Злата и Анна Ковальчук
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Кадр из сериала «Тайны следствия» (23 сезон)
Анна Ковальчук приступила к съемкам 23-го сезона «Тайн следствия»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Кадр из сериала «Дело Германа»
Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Алексей Гуськов и Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Кадр из сериала «Шаляпин»
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Мария и Анна Пересильд
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Светлана Ходченкова
Ходченкова, Снигирь, Галич: звезды посетили премьеру фильма
Аскар Ильясов и Юлия Снигирь в сериале «Престиж»
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Юлия Снигирь на съемках сериала «Кеша»
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Снигирь и Цыганов на открытии кинофестиваля: фоторепортаж
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Режиссер «Воланда» усомнился в выходе фильма
Светлана Ходченкова
Снигирь с Цыгановым, Варнава на премьере фильма с Ходченковой
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук рассказала о госпитализации с коронавирусом
Александр Горбатов
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Юлия Снигирь и Аглая Тарасова
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»
Анна Лилиенталь и Юлия Снигирь
Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»
Аугуст Диль в фильме «Тайная жизнь»
Стало известно, кто играет Воланда в ленте с Цыгановым и Снигирь
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Светлана Ходченкова
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов и Снигирь станут Мастером и Маргаритой в «Воланде»
Кадр из фильма «Время года зима»
Юлия Снигирь подстриглась ради роли: первые фото в образе
Юлия Снигирь
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021»
Юлия Снигирь и Анная Чиповская
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Юлия Снигирь
Снигирь и Вдовиченков играют родителей Чука и Гека: первые фото
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Камера! Мотор!»
Камера! Мотор!
Трейлер
Кадр из сериала «Курьеры»
Курьеры
Трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N2
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Летучий корабль
Трейлер №3
Кадр из сериала «Внутри убийцы»
Внутри убийцы
Трейлер N2
Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Годзилла и Конг: Новая империя
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Девица»
Девица
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
Омен. Непорочная
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь