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20 февраля 2024, новость

Звезда «Ворониных» пожаловался на проблемы с ролями

Георгий Дронов заявил, что долгое время его воспринимали как актера одной роли
Георгий Дронов
Георгий Дронов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Георгий Дронов признался в беседе с «Пятым каналом», что режиссеры воспринимали его актером одной роли после выхода сериала «Воронины».

Дронов назвал это неудивительным, так как «Ворониных» снимали больше десяти лет. Актер рассказал, что потребовалось много времени и «смелость» от продюсеров и режиссеров, чтобы он стал получать разные роли.

Дронов поблагодарил режиссера Дмитрия Дьяченко, который одним из первых увидел в нем разнопланового актера. Артист снялся в триллере «Бешенство».

«Он отнесся ко мне не как к Косте Воронину, а как к актеру, который просто долгое время играл одну роль… Он понял, что я, слава Богу, могу снимать эту маску и быть совершенно другим», — поделился артист.

Георгий Дронов дебютировал в 1992 году в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Фильмография актера насчитывает более 25-ти фильмов и сериалов, среди которых «Сибирский цирюльник», «Ночной дозор», «Воронины», «Саша+Маша» и другие.

Он также был одним из режиссеров сериала «Счастливы вместе», где исполнил эпизодическую роль.

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