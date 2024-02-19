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19 февраля 2024, новость

Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале

Актриса Мэйси Уильямс заявила, что потеряла свою личность
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов»

Звезда «Игры престолов», британская актриса Мэйси Уильямс раскрыла серьезное последствие съемок в культовом сериале. Слова звезды приводит The Times.

Исполнительница роли Арьи Старк заявила, что ощутила потерю своей личности после длительных съемок в юном возрасте.

«Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело», — призналась она.

Уильямс отметила, что ей нравилось играть Арью, однако эта роль до сих пор отражается на ее характере. По словам актрисы, это связано с тем, что она приступила к съемкам в шоу в 12 лет.

Ранее звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи.

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