Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале

«Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело», — призналась она.

Уильямс отметила, что ей нравилось играть Арью, однако эта роль до сих пор отражается на ее характере. По словам актрисы, это связано с тем, что она приступила к съемкам в шоу в 12 лет.