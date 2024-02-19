Меган Фокс сравнили с «невестой Чаки» из-за образа на кинопремии

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс стала ведущей ежегодной церемонии вручения премии People’s Choice Awards, которая прошла 18 февраля в Санта-Монике. Фотографии знаменитости опубликованы в социальных сетях Just Jared.

На мероприятии Меган Фокс появилась в белом облегающем платье-макси, украшенном пайетками. Актриса дополнила наряд черным атласным чокером, несколькими кольцами и серебряным браслетом. Визажисты сделали ей макияж с угольно-черными стрелками и бордовыми губами, а стилисты — легкую укладку. Интернет-пользователи раскритиковали образ Меган Фокс, назвав ее куклой из фильма ужасов «Невеста Чаки».

«Она похожа на невесту куклы Чаки», «Она не выглядит как Меган Фокс», «Люди не узнают ее на публике», «Она вылитая невеста Чаки», «Ее макияж и волосы ужасны», «О боже, ужасно», — писали в комментариях под фото актрисы.