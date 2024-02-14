Меган Фокс шокировала поклонников преображением

Трэвис Келси, Тейлор Свифт, Machine Gun Kelly и Меган Фокс (фото: соцсети)

Актриса Меган Фокс шокировала поклонников своим преображением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сети завирусилась фотография, сделанная на недавней вечеринке в ночном клубе Zouk в Лас-Вегасе. На снимке 37-летняя Меган Фокс была запечатлена в компании возлюбленного, рэпера Machine Gun Kelly. Рядом с парой позировали певица Тейлор Свифт и ее бойфренд, футболист, Трэвис Келси. Однако интернет-пользователи особое внимание обратили на Меган Фокс. Они удивились тому, как изменилась внешность актрисы.

«Где здесь Меган Фокс?», «Это точно не Меган Фокс», «Что Меган Фокс сделала с собой?», «Что случилось с ней?», «Если она еще накачает губы, то улетит», — цитирует издание слова комментаторов в своем микроблоге.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. В августе стало известно, что Меган Фокс выпустит сборник стихов, который будет называться «Красивые мальчики ядовиты».