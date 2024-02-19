Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 февраля 2024, новость

Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве

Врачи диагностировали у Марка Варшавера двустороннюю пневмонию и бронхит
Марк Варшавер
Марк Варшавер | Источник: PersonaStars

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Варшавера диагностировали двустороннюю пневмонию и бронхит. Последнее время главу театра беспокоили слабость, кашель и одышка. Он пытался лечиться самостоятельно, но его состояние не улучшалось.

В итоге Варшавер вызвал бригаду скорой помощи. Медики настояли на госпитализации и обследовании. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.

Ранее народного артиста Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали после падения на улице в Москве. У артиста на фоне перелома ребер обострились проблемы с легкими.

Журналисты также утверждали, что у Панкратова-Черного диагностировали неполную вентиляцию легкого и атеросклероз аорты. Его супруга Юлия Монахова назвала это бредом, заявив, что муж чувствует себя неплохо.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мария Селянская
Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг (фото: соцсети)
Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным фото с актером
Федор Добронравов
В Москве отменили спектакль из-за болезни Федора Добронравова
Валерий Баринов
У 78-летнего Валерия Баринова обнаружили перелом после падения
Валерий Баринов
78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного отреагировала на новость о его диагнозе
Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после падения и перелома ребер
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Ирина Чипиженко
Актрису «Елок» госпитализировали с пневмонией
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева отмечает 75-летие на сцене
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт
В еще одном российском городе отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем
Михаил Боярский
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой (фото: соцсети)
Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом и дочерью
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Владимир Машков
Имя Владимира Машкова присвоили театру
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Девин Рэтрей
Актер фильма «Один дома» госпитализирован в критическом состоянии
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
89-летнюю Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Джейми Дорнан
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» пострадал от ядовитых гусениц
Владимир Ильин
Жена Владимира Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Александр Митта
90-летнего Митту выпишут из больницы в ближайшее время
Михаил Боярский
Жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста
Шэннен Доэрти
Тяжелобольная звезда «Зачарованных» подвела итоги года
Владимир Машков
Машков стал президентом «Золотой маски»
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Боярский после инфаркта вернется на сцену в конце декабря
Александр Митта
Раскрыты подробности состояния 90-летнего Александра Митты
Лариса Лужина
Лариса Лужина рассказала о самочувствии после госпитализации
Лариса Лужина
84-летняя Лариса Лужина перенесла сердечный приступ
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о двух подряд оскорблениях на театральной премии
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой в Таиланде
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»
Лариса Луппиан
Жена Боярского ответила на слухи о своей госпитализации
Джереми Реннер
Звезде «Мстителей» приходится ходить с приборами на ноге через год после ДТП
Брюс Уиллис
СМИ рассказали о тяжелом состоянии Брюса Уиллиса
Александр Лазарев-мл.
Лазарев официально назначен режиссером Театра Российской армии
Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта
Марк Шеппард в сериале «Сверхъестественное»
Звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами
владимир машков
Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ
Михаил Боярский
Жена Михаила Боярского сообщила о состоянии артиста
Шэннен Доэрти
Звезда «Зачарованных» верит в свою победу над раком
Михаил Боярский
В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери
Владимир Машков
Владимир Машков отметит свое 60-летие в театре
Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)
Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Курьеры»
Курьеры
Трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N2
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Летучий корабль
Трейлер №3
Кадр из сериала «Внутри убийцы»
Внутри убийцы
Трейлер N2
Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Годзилла и Конг: Новая империя
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Девица»
Девица
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
Омен. Непорочная
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Сказки Гофмана
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь