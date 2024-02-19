Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве

Марк Варшавер | Источник: PersonaStars

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Варшавера диагностировали двустороннюю пневмонию и бронхит. Последнее время главу театра беспокоили слабость, кашель и одышка. Он пытался лечиться самостоятельно, но его состояние не улучшалось.

В итоге Варшавер вызвал бригаду скорой помощи. Медики настояли на госпитализации и обследовании. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.

Ранее народного артиста Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали после падения на улице в Москве. У артиста на фоне перелома ребер обострились проблемы с легкими.