Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер и режиссер Александр Панкратов-Черный упал и получил ушиб, сообщила ТАСС его жена Юлия Монахова.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что актера экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт.
«Александр Васильевич упал, ушибся, все в порядке», — сказала собеседница агентства.
В июне прошлого года Александр Панкратов-Черный отметил 74-летие. Актер Снимался во многих кинофильмах 1980-х и 1990-х годов, известен по таким картинам, как «Ширли-мырли», «Альфонс», «Белая кость», «Курьер», «Где находится Нофелет?», «Жестокий романс», «Мы из джаза». Был участником телепередач «Белый попугай», «Колесо истории». Приглашался в жюри Высшей лиги КВН.
С 2016 году исполняет одну из главных ролей в популярном военном сериале «По законам военного времени», где снимается по настоящее время вместе с Екатериной Климовой.