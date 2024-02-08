Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера

Александр Панкратов-Черный

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер и режиссер Александр Панкратов-Черный упал и получил ушиб, сообщила ТАСС его жена Юлия Монахова.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что актера экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт.

«Александр Васильевич упал, ушибся, все в порядке», — сказала собеседница агентства.