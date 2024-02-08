Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 февраля 2024, новость

Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера

Ранее появились сообщения об экстренной госпитализации 74-летнего актера с подозрением на инфаркт
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер и режиссер Александр Панкратов-Черный упал и получил ушиб, сообщила ТАСС его жена Юлия Монахова.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что актера экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт.

«Александр Васильевич упал, ушибся, все в порядке», — сказала собеседница агентства.

В июне прошлого года Александр Панкратов-Черный отметил 74-летие. Актер Снимался во многих кинофильмах 1980-х и 1990-х годов, известен по таким картинам, как «Ширли-мырли», «Альфонс», «Белая кость», «Курьер», «Где находится Нофелет?», «Жестокий романс», «Мы из джаза». Был участником телепередач «Белый попугай», «Колесо истории». Приглашался в жюри Высшей лиги КВН.

С 2016 году исполняет одну из главных ролей в популярном военном сериале «По законам военного времени», где снимается по настоящее время вместе с Екатериной Климовой.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ширли-мырли
Белая кость
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем
Альфонс
Жестокий романс
Михаил Боярский
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Где находится Нофелет?
По законам военного времени
По законам военного времени
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой (фото: соцсети)
Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом и дочерью
КВН. Высшая лига
КВН. Высшая лига
Курьер
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса
Мы из джаза
панкратов-черный
Александр Панкратов-Черный
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Девин Рэтрей
Актер фильма «Один дома» госпитализирован в критическом состоянии
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
89-летнюю Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Джейми Дорнан
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» пострадал от ядовитых гусениц
Владимир Ильин
Жена Владимира Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Александр Митта
90-летнего Митту выпишут из больницы в ближайшее время
Михаил Боярский
Жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста
Шэннен Доэрти
Тяжелобольная звезда «Зачарованных» подвела итоги года
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Боярский после инфаркта вернется на сцену в конце декабря
Александр Митта
Раскрыты подробности состояния 90-летнего Александра Митты
Лариса Лужина
Лариса Лужина рассказала о самочувствии после госпитализации
Лариса Лужина
84-летняя Лариса Лужина перенесла сердечный приступ
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой в Таиланде
Лариса Луппиан
Жена Боярского ответила на слухи о своей госпитализации
Джереми Реннер
Звезде «Мстителей» приходится ходить с приборами на ноге через год после ДТП
Брюс Уиллис
СМИ рассказали о тяжелом состоянии Брюса Уиллиса
Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта
Марк Шеппард в сериале «Сверхъестественное»
Звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами
Михаил Боярский
Жена Михаила Боярского сообщила о состоянии артиста
Шэннен Доэрти
Звезда «Зачарованных» верит в свою победу над раком
Михаил Боярский
В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери
Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)
Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа
Александр Митта
Стало известно об ухудшении состояния 90-летнего Митты
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии
Джереми Реннер
Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП
Кадр из фильма «Все еще: Фильм Майкла Дж. Фокса»
Звезда фильма «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни
Юрий Соломин
В Малом театре прокомментировали информацию о состоянии Соломина
Деми Мур и Брюс Уиллис
Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур
Светлана Светличная
83-летнюю Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней
Светлана Светличная
Друг семьи Светличной опроверг слухи о ее насильственной отправке в стационар
Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто заставил его взять двойную фамилию
Павел Баршак
Избитого актера Павла Баршака выписали из больницы
Павел Баршак
Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис теряет языковые навыки
Кристина Асмус
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Павел Баршак
Актер Павел Баршак рассказал о своем состоянии после избиения
Павел Баршак
Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер
Николай Дроздов
86-летний Николай Дроздов возмутился слухами о раке
Кевин Спейси
Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт
Кристина Асмус
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Кристина Асмус
Кристина Асмус эмоционально сообщила о переломе ноги
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фрау»
Фрау
Трейлер
Кадр из мультфильма «Моана»
Моана 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Май декабрь
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Аквариум»
Аквариум
Трейлер
Кадр из сериала «Невский»
Невский
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Охота за убийцей»
Охота за убийцей
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь