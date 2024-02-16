Трейлер дня: Гагарина, Добронравов и голос Пересильд в романтической сказке

По сюжету, царевна Забава мечтает о любви. Но ее отец планирует выдать дочку замуж за богатого наследника, красавца и хитреца Поля. Только вот Забава взаимно влюбляется в обаятельного матроса Ивана, с которым ее ждут неожиданные и увлекательные приключения.

«Мультфильм “Летучий корабль” был моим любимым в детстве. Поэтому как только мне предоставили возможность прикоснуться к материалу, озвучить вокальные партии героини Забавы в фильме, я сразу же согласилась. Это очень крутой опыт и, конечно же, детская мечта! Во-первых, мне очень понравилось, как по-новому зазвучали песни. Во-вторых, мне удалось поработать с большими профессионалами, благодаря которым я открыла много нового в своем же вокале», — поделилась Анна Пересильд.