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16 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Гагарина, Добронравов и голос Пересильд в романтической сказке

В свежем трейлере сказки «Летучий корабль» Анна Пересильд и певец Feduk исполнили заглавную тему фильма

Вышел новый трейлер романтической сказки «Летучий корабль», где впервые можно услышать, как Анна Пересильд и рэпер Feduk поют за принцессу Забаву и матроса Ивана. В экранизации советского мультфильма влюбленных героев воплотили Ксения Трейстер и Александр Метелкин. В картине также снялись Леонид Ярмольник, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор ДобронравовСергей Гармаш.

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По сюжету, царевна Забава мечтает о любви. Но ее отец планирует выдать дочку замуж за богатого наследника, красавца и хитреца Поля. Только вот Забава взаимно влюбляется в обаятельного матроса Ивана, с которым ее ждут неожиданные и увлекательные приключения.

«Мультфильм “Летучий корабль” был моим любимым в детстве. Поэтому как только мне предоставили возможность прикоснуться к материалу, озвучить вокальные партии героини Забавы в фильме, я сразу же согласилась. Это очень крутой опыт и, конечно же, детская мечта! Во-первых, мне очень понравилось, как по-новому зазвучали песни. Во-вторых, мне удалось поработать с большими профессионалами, благодаря которым я открыла много нового в своем же вокале», — поделилась Анна Пересильд.

Режиссером картины стал Илья Учитель, а продюсером — Алексей Учитель.

Фильм «Летучий корабль» выйдет в прокат 21 марта.

Ранее Анна Пересильд исполнила «Седую ночь» вместе с детским хором.

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