Трейлер дня: Гагарина, Добронравов и голос Пересильд в романтической сказке

Вышел новый трейлер романтической сказки «Летучий корабль», где впервые можно услышать, как Анна Пересильд и рэпер Feduk поют за принцессу Забаву и матроса Ивана. В экранизации советского мультфильма влюбленных героев воплотили Ксения Трейстер и Александр Метелкин. В картине также снялись Леонид Ярмольник, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш.
По сюжету, царевна Забава мечтает о любви. Но ее отец планирует выдать дочку замуж за богатого наследника, красавца и хитреца Поля. Только вот Забава взаимно влюбляется в обаятельного матроса Ивана, с которым ее ждут неожиданные и увлекательные приключения.
«Мультфильм “Летучий корабль” был моим любимым в детстве. Поэтому как только мне предоставили возможность прикоснуться к материалу, озвучить вокальные партии героини Забавы в фильме, я сразу же согласилась. Это очень крутой опыт и, конечно же, детская мечта! Во-первых, мне очень понравилось, как по-новому зазвучали песни. Во-вторых, мне удалось поработать с большими профессионалами, благодаря которым я открыла много нового в своем же вокале», — поделилась Анна Пересильд.
Режиссером картины стал Илья Учитель, а продюсером — Алексей Учитель.
Фильм «Летучий корабль» выйдет в прокат 21 марта.
Ранее Анна Пересильд исполнила «Седую ночь» вместе с детским хором.