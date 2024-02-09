Анна Пересильд спела «Седую ночь» с детским хором

На презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink актриса Анна Пересильд вместе с детским хором «Зазеркалье» из Серпухова исполнила песню группы «Ласковый май» — «Седая ночь». Композиция вновь стала популярной после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», главного хита платформы в 2023 году. В драме о подростковых бандах конца 1980-х Анна пронзительно сыграла девушку с трагической судьбой Айгуль.
Первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова стал громким событием прошлого года, вызвав не только зрительский интерес, но и много споров.
Здесь мы рассказываем все, что известно о проекте и его продолжении.